VIDEO – Brescia-SPAL 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Brescia-SPAL, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Mario Rigamonti.



LA PRIMA CHE SALUTA – Brescia-SPAL 2-1 nella trentaquattresima giornata di Serie A. La SPAL è aritmeticamente retrocessa dopo l’ennesima sconfitta di un campionato da dimenticare. Incredibile il gol con cui gli ospiti vanno in vantaggio al 42′, perché Bryan Dabo chiede e ottiene l’uno-due con Simone Missiroli, si presenta in area ma viene anticipato da Jesse Joronen, che non trattiene il pallone e lo fa carambolare sul centrocampista, che segna senza rendersene conto. La ripresa vede però la riscossa del Brescia, con la squadra di Diego Lopez capace di rimontare. Poco dopo un salvataggio di Alessandro Semprini sulla linea su tiro di Alberto Cerri una sponda di Alfredo Donnarumma libera Jaromir Zmrhal, il cui sinistro vale l’1-1 al 69′. Lo stesso giocatore ceco, nel terzo minuto di recupero, trova il sinistro in diagonale per completare il capovolgimento di fronte. Doppietta da tre punti e da subentrato, il Brescia può ancora rinviare la retrocessione (comunque molto difficile da evitare). Di seguito il video con la sintesi di Brescia-SPAL dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.