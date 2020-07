VIDEO – Genoa-Lecce 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Lecce, match della trentaquattresima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



SFIDA SALVEZZA – Genoa-Lecce 2-1 nella trentaquattresima giornata di Serie A. Con un po’ di fortuna il Genoa riesce a trovare la vittoria che allontana la zona retrocessione. Lo scontro diretto di Marassi vede il risultato aperto dopo appena sette minuti, con Antonio Sanabria che ha un rimpallo favorevole in area e col destro sorprende Gabriel. Sul finire del primo tempo apertura sulla destra per Gianluca Lapadula, che calcia e viene travolto da Mattia Perin: Cristian Romero salva sulla linea, ma il VAR richiama l’arbitro per il fallo del portiere. Marco Mancosu, però, dopo un anno perfetto sui rigori sbaglia il secondo in neanche due settimane, di nuovo alto come contro la Lazio. All’ora di gioco il Lecce trova l’1-1, con Mancosu che si riscatta con un cross calcolato malissimo da difesa e Mattia Perin che entra lentamente. Altrettanto incredibile però il gol che decide la partita, con un tiro di Filip Jagiello sul palo che sbatte addosso a Gabriel, per l’autogol che indirizza la corsa salvezza. Lecce ora a -4 e con lo scontro diretto sfavorevole. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.