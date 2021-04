VIDEO – Bologna-Inter, ci siamo quasi: «Finalmente si torna in campo!»

Bologna-Inter è la sfida che andrà in scena tra circa tre ore allo stadio “Dall’Ara”. Il club nerazzurro su Twitter celebra il ritorno in campo della squadra di Conte, ferma dalla sfida con il Torino del 14 marzo scorso

PRONTI – Bologna-Inter è la sfida in programma stasera alle ore 20.45. I nerazzurri tornano finalmente in campo dopo lo stop dell’ATS di Milano in occasione della sfida con il Sassuolo e ovviamente la pausa per le Nazionali. La squadra di Antonio Conte punta alla nona vittoria consecutiva per allungare ulteriormente sul Milan, bloccato dalla Sampdoria a San Siro. Intanto allo stadio Dall’Ara è quasi tutto pronto: «Finalmente si torna in campo. Siete carichi?», scrive l’Inter su Twitter.