VIDEO – Berti si candida nella Hall of Fame: «Ragazzi, manca il mio nome!»

Anche quest’anno sono aperte le votazioni per scegliere le quattro nuove leggende del passato da inserire nella Hall of Fame. Nicola Berti, attraverso il profilo social dell’Inter, si candida invitando i tifosi.

HALL OF FAME – Nicola Berti vuole fare il suo ingresso nella Hall of Fame dell’Inter e scherza così attraverso i social dell’Inter: «Ragazzi, manca il mio nome! Nicolino Berti, ma per favore…».

Chi sarà il prossimo centrocampista ad entrare nella #InterHallOfFame?

