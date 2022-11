VIDEO – TG Inter-News: tutte le ultime notizie sul mondo nerazzurro | 24 novembre 2022

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! In meno di 180 secondi il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Nella puntata odierna focus in particolare sulle prestazioni degli interisti in Qatar, ma anche sulle date ufficiali di Supercoppa Italiana e della prossima Serie A. Spazio anche al calciomercato e al futuro di Lukaku. In conduzione Romina Sorbelli.

TG IN NERAZZURRO – Proseguono i Mondiali in Qatar, con i nerazzurri in campo. Oggi è sceso in campo André Onana che ha perso l’esordio con il suo Camerun contro la Svizzera. Nel mentre resta in bilico il futuro di Romelu Lukaku, che attualmente non offre garanzie. Parlando di mercato, l’Inter mette gli occhi in casa del Torino. Spazio anche alle date ufficiali della Supercoppa italiana e della prossima Serie A. Tutto questo nell’appuntamento odierno del TG Inter-News, condotto dalla nostra redattrice Romina Sorbelli. Di seguito il TG IN di giovedì 24 novembre 2022 pubblicato sulla Inter-News Web TV (iscriviti subito!).

