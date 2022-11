Lukaku finalmente in gruppo! Ma il Belgio (e l’Inter) predica calma

Romelu Lukaku, così come annunciato anche da Roberto Martinez (vedi QUI), è tornato ad allenarsi finalmente con il resto del gruppo (ne abbiamo parlato anche nel nostro TG nel corso dell’edizione delle 19). Il Belgio e soprattutto l’Inter, però, predicano calma.

RITORNO IN GRUPPO – Buone notizie per il Belgio e soprattutto per l’Inter. Romelu Lukaku è tornato a lavorare con il resto del gruppo oggi nel corso dell’allenamento e potrebbe dunque tornare a disposizione in vista della seconda sfida del Mondiale del Girone F, cioè contro il Mondiale. Nonostante la grande voglia dell’attaccante dell’Inter di giocare la competizione e rendersi utile per il suo paese, lo staff medico predica calma, e con loro anche l’Inter a distanza. Una terza ricaduta nel corso della stessa stagione potrebbe essere letale soprattutto per il giocatore. Le sue condizioni non sono ancora ottimali, complice soprattutto la sua stazza imponente. Sarà importante capire come reagirà il suo corpo nei prossimi giorni. L’ideale in casa Inter sarebbe farlo rientrare, al massimo, durante la terza partita del Mondiale, quella contro la Croazia, in programma giovedì 1 dicembre.