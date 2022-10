VIDEO – Atalanta-Lazio 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Lazio, posticipo pomeridiano dell’undicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



GRAN PROVA – Atalanta-Lazio 0-2 nel posticipo pomeridiano dell’undicesima giornata di Serie A. Anche senza l’infortunato Ciro Immobile (e quindi un centravanti di ruolo) la Lazio vola. I biancocelesti impongono la prima sconfitta stagionale all’Atalanta, che è anche agganciata al terzo posto in classifica. Nove minuti per sbloccare il risultato, cross dalla destra di Pedro e inserimento facile di Mattia Zaccagni a centro area. Inguardabile il posizionamento della difesa bergamasca, del tutto fuori posizione. Prova a rispondere l’Atalanta, con cross da sinistra per il solissimo Hans Hateboer sul secondo palo il cui colpo di testa è alto (24′). Su lancio di Danilo Cataldi pescato Adam Marusic a sinistra, dribbling e assist per Felipe Anderson che salta Teun Koopmeiners e con un destro secco raddoppia al 52′. Finale in cui non solo l’Atalanta non accorcia, ma perde Marten de Roon per un infortunio muscolare e Luis Fernando Muriel espulso proprio al 90′ per un’evitabile doppio giallo.

Video con gli highlights di Atalanta-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.