VIDEO – Atalanta-Inter 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Inter, anticipo mattutino della quindicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



FINALMENTE UNO SCONTRO DIRETTO! – Atalanta-Inter 2-3 nell’anticipo mattutino della quindicesima giornata di Serie A. All’ultimo tentativo dell’anno solare l’Inter riesce a vincere un big match. Eppure è l’Atalanta a iniziare meglio, con una gran parata di André Onana su colpo di testa a botta sicura del rientrante José Luis Palomino. L’ennesima ingenuità di un 2022 da incubo per Stefan de Vrij costa un rigore, per fallo su Duvan Zapata che poco avrebbe potuto fare. Dal dischetto trasformazione perfetta di Ademola Lookman, 1-0. Undici minuti dopo (36′) cross di Hakan Calhanoglu, sponda di Lautaro Martinez ed Edin Dzeko pareggia a centro area. La ripresa è molto di più di marca Inter, con Dzeko che colpisce ancora al 56′ su cross di Federico Dimarco, vincendo il rimpallo con Joakim Maehle. L’Atalanta si fa poi male da sola al 61′, quando su corner di Calhanoglu la sponda di Lautaro Martinez porta all’autogol di Palomino, Inter avanti di due. Palomino si riscatta al 77′, quando su un angolo di Teun Koopmeiners colpisce di testa e stavolta segna nella porta “giusta”. Si arriva fino al sesto minuto di recupero, ma i bergamaschi si fermano solo a una mischia su tiro di Ruslan Malinovskyi. L’Inter può festeggiare: resta in scia alle big.

Video con gli highlights di Atalanta-Inter dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.