VIDEO – Roma-Torino 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Torino, match della quindicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



KO EVITATO ALL’ULTIMO – Roma-Torino 1-1 nella quindicesima giornata di Serie A. Si salva sull’ultimo pallone la Roma, quando sembrava ormai un pomeriggio stregato. Primo tempo con poche occasioni, più di marca giallorossa ma senza grossi pericoli. Al 55′ cross di Wilfried Singo, lasciato solo in area Karol Linetty colpisce di testa e sblocca il risultato. Il polacco non segnava da ben due anni. Rientra Paulo Dybala un mese dopo l’infortunio, al 72′ di destro impegna Vanja Milinkovic-Savic. A due minuti dalla fine, per un contatto fra Dybala e Linetty (peraltro fuori area), espulso José Mourinho per proteste. Appena iniziato il recupero lo stesso Dybala si guadagna un rigore, per ingenuo fallo di Koffi Djidji. Dal dischetto va il grande ex Andrea Belotti, spiazza Milinkovic-Savic ma colpisce il palo. Sembra fatta per il Torino, ma al 94′ Dybala si accentra e colpisce la traversa con uno splendido sinistro, sul quale dal limite si avventa Nemanja Matic che pareggia. Punto comunque che non può soddisfare troppo la Roma.

Video con gli highlights di Roma-Torino dal canale ufficiale YouTube della Roma.