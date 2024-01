VIDEO − Inter, le ultime sulla Supercoppa. Rinnovo Lautaro Martinez: ci siamo quasi! | TG Flash IN

− Dopo il 5-1 di Monza, ora per l’Inter testa alla. A Riyad, si assegnerà il primo trofeo della stagione. Per la prima volta sarà final four con Inter, Lazio, Napoli e Fiorentina.la semifinale del 19 gennaio, Napoli-Fiorentina quella del 18. Oggi nerazzurri a riposo, domani la partenza per l’Arabia. Intanto, la Lega Serie A ha annunciato tutte le attività della vigilia con gli orari delle conferenze di Inzaghi Sarri . Gennaio è anche calciomercato. Da capire la posizione di Alexis Sanchez, mentre si avvicina progressivamente il rinnovo di. Questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il video del TG IN di lunedì 15 gennaio 2024 pubblicato sulla nostra Web TV ( iscriviti subito! ).