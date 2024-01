Allegri: «Non guardiamo allo scontro con l’Inter! Non ossessionati»

Allegri ha parlato alla vigilia di Juventus-Sassuolo. Il tecnico bianconero interpellato anche sul duello diretto contro l’Inter.

PASSO DOPO PASSO − Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla domanda sul possibile sorpasso sull’Inter prima dello scontro diretto: «Il girone di ritorno è più difficile di quello dell’andata. Davanti il 4 febbraio? Non abbiamo parlato della partita con l’Inter, bisogna allenarsi per fare un passettino alla volta. Dopo il Sassuolo c’è il Lecce, andare troppo in là si rischia di fare un po’ casino. Quindi andiamo partita dopo partita- Differenze? Due: l’Inter ha una squadra costruita per vincere, la Juventus ha iniziato un percorso diverso. Dobbiamo lavorare su questo senza avere l’ossessione per vincere lo scudetto. Il calcio non finisce il 25 maggio, ma la Juve ha un futuro importante nei prossimi cinque anni».