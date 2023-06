VIDEO – Inter-Chelsea, non è finita! Frattesi più vicino. Barella incedibile | TG Inter-News

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Oggi spazio alla Nations League: Denzel Dumfries e Marcelo Brozovic ieri impegnati con Olanda e Croazia, tra poche ore Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Nicolò Barella e Federico Dimarco con l’Italia. Il mercato non si ferma, occhio alle trattative con il Chelsea e alla situazione del centrocampista numero 23. Novità su Davide Frattesi e Ionut Radu, portiere in rientro dal prestito all’Auxerre.

TG IN NERAZZURRO – Sono giorni di impegni con le nazionali per i calciatori, anche quelli dell’Inter. Marcelo Brozovic e Denzel Dumfries hanno giocato ieri con Croazia e Olanda in Nations League, questa sera tocca all’Italia contro la Spagna. Dovrebbero partire dal primo minuto per Roberto Mancini Francesco Acerbi in difesa e Nicolò Barella a centrocampo. Sulla stella nerazzurra si è mosso il Newcastle, ma senza ricevere risposte positive. Piero Ausilio è tornato in Italia dopo il viaggio a Londra, continua la trattativa con il Chelsea per Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly. Novità sulle situazioni di Davide Frattesi e Ionut Radu, con l’esclusiva della nostra redattrice Alessia Gentile. Questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN del 15 giugno pubblicato sulla nostra Web TV (iscriviti subito!).

SEGUICI OVUNQUE – Sei interessato a 360° al mondo nerazzurro? Vuoi supportarci? Allora non perdere nessuna edizione del TG IN nerazzurro e nessun video in diretta sul nostro canale YouTube ma non solo. Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), seguici sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (segui la pagina), Instagram (segui la pagina), Twitch (segui canale) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale).