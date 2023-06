Spagna-Italia semifinale Nations League, due dell’Inter dal 1′: formazioni ufficiali

Questa sera alle 20:45 in campo Spagna e Italia per la semifinale di Nations League. In campo due giocatori dell’Inter dopo la finale di UEFA Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali di Roberto Mancini.

FORMAZIONI UFFICIALI – Spagna-Italia scenderanno in campo in Olanda tra poco meno di un’ora per la semifinale di Nations League. Gli Azzurri hanno vinto il proprio girone contro Germania, Inghilterra e Ungheria mentre gli spagnoli hanno prevalso nel raggruppamento con Portogallo, Svizzera e Repubblica Ceca. Roberto Mancini schiera subito Francesco Acerbi e Nicolò Barella, reduci dalla recente finale di UEFA Champions League persa 1-0 contro il Manchester City.

SPAGNA-ITALIA SEMIFINALE NATIONS LEAGUE

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon, Jesus Navas, Laporte, LeNormand, Jordi Alba; Rodri, Merino; Rodrigo M., Gavi, Yeremy; Morata.

Allenatore: de La Fuente

Italia (3-5-2): Donnarumma; Acerbi, Toloi, Bonucci; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Frattesi, Spinazzola; Zaniolo, Immobile.

Allenatore: Roberto Mancini