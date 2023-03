VIDEO – Roma-Sassuolo 3-4, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Sassuolo, posticipo pomeridiano della ventiseiesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



VITTORIA COL BOTTO! – Roma-Sassuolo 3-4 nel posticipo pomeridiano della ventiseiesima giornata di Serie A. La Roma sperava di poter agganciare l’Inter al secondo posto, invece ha un tonfo clamoroso a una settimana dal derby con la Lazio. Il primo colpo del Sassuolo è al 13′, con tiro di Andrea Pinamonti respinto da Rui Patricio e Armand Laurienté che segna in qualche modo. Passano cinque minuti, Domenico Berardi semina il panico in area fra tunnel e tiro respinto, poi crossa basso e Laurienté fa doppietta. Un destro di controbalzo di Nicola Zalewski al 26′ su cross di Stephan El Shaarawy fa rientrare in partita la Roma, prima del disastro di fine primo tempo. Dopo un contrasto in area Marash Kumbulla dà un calcio in reazione a Berardi, il VAR non può che intervenire: rigore e rosso, sacrosanto. Berardi segna nel quarto minuto di recupero del primo tempo, Rui Patricio è spiazzato. Lo squalificato José Mourinho all’intervallo mette Paulo Dybala e la Joya subito accorcia (50′) con un gran sinistro sul quale stavolta Andrea Consigli non può nulla. Sull’azione seguente lo scatenato Laurienté serve Berardi: controllo e tiro sulla traversa. Per il poker bisogna attendere il 75′, assist di Laurienté (imprendibile) e tocco sotto di Pinamonti per aumentare il vantaggio dei neroverdi. I giallorossi non mollano fino all’ultimo: al 94′ servito Georginio Wijnaldum e il suo tocco cambia di nuovo il risultato. Ma c’è troppo poco tempo per cercare un clamoroso pari dieci contro undici, la Roma si arrende e il Sassuolo festeggia.

Video con gli highlights di Roma-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.