Agresti: «Porto-Inter decide il futuro di Inzaghi. Le Coppe non bastano»

Agresti individua nella prossima partita di Champions League dell’Inter la svolta decisionale per il futuro di Inzaghi (vedi focus). Di seguito le dichiarazioni del giornalista, ospite della trasmissione “La Domenica Sportiva” su Rai 2.

NON ACCONTENTARSI – Stefano Agresti dice la sua sul futuro di Simone Inzaghi all’Inter e su quanto fatto dal tecnico nel corso delle due panchine in nerazzurro. Così il giornalista nel corso della sua ospitata nello studio di “La Domenica Sportiva”: «La prossima partita di Champions League dell’Inter è decisiva per il futuro di Inzaghi? Io credo di sì. Se l’Inter dovesse essere eliminata dal Porto credo che Inzaghi il prossimo anno non sarebbe più l’allenatore perché i risultati sono molto negativi in campionato. La società nerazzurra si aspettava che la squadra fosse più vicina al Napoli, anche se così forte e incontenibile. Un club come l’Inter non si accontenta di vincere la Supercoppa Italiana o la Coppa Italia. L’anno scorso era la squadra migliore o, comunque, quella che poteva vincere lo scudetto e, invece, lo ha preso il Milan. E quest’anno si è verificato lo stesso».