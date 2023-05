VIDEO – Milan-Cremonese 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Cremonese, match della trentatreesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



OCCASIONE SPRECATA – Milan-Cremonese 1-1 nella trentatreesima giornata di Serie A. Il Milan non tiene il passo dell’Inter e ora è a -2 dalla zona Champions League. Un errore al 21′ dell’ex Soualiho Meité manda Charles De Ketelaere in porta, ma Marco Carnesecchi è bravissimo in uscita bassa nell’azione migliore del primo tempo. All’ora di giioco traversone di Alexis Saelemaekers dal fondo, incredibile l’errore di Brahim Diaz che non trova la porta di testa nell’area piccola. Stessa situazione poco dopo per la Cremonese con Emanuele Valeri, su cross dalla destra. È l’avvisaglia però non ascoltata dal Milan: al 77′ lancio per David Okereke, scherza Pierre Kalulu e Malick Thiaw mettendoli entrambi a sedere e davanti a Mike Maignan fa 0-1. Come a Roma sabato il recupero sorride però ai rossoneri, su punizione dalla destra di Junior Messias la palla passa ed entra senza nessun tocco. Ennesimo episodio fortunato per la squadra di Stefano Pioli in stagione. Poco dopo il Milan resta in superiorità numerica, per un colpo proibito di Charles Pickel visto dal VAR. Ma Carnesecchi è bravissimo al 98′ su un tiro di Rade Krunic evitando il 2-1.

Video con gli highlights di Milan-Cremonese dal canale ufficiale YouTube della Cremonese.