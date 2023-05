VIDEO – Verona-Inter 0-6, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Inter, match della trentatreesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-6: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



QUARTI DA SOLI! – Verona-Inter 0-6 nella trentatreesima giornata di Serie A. L’Inter fa sei gol tutti in una volta, ma soprattutto si prende il quarto posto in solitaria sfruttando i pareggi di Milan e Roma. Ci vuole mezz’ora per sbloccarla, poi al 31′ il Verona si fa male da solo: Adolfo Gaich devia un cross di Federico Dimarco e fa autogol. Il capolavoro è di Hakan Calhanoglu, destro spettacolare dai venticinque metri all’incrocio per il raddoppio al 36′. Passano sessantuno secondi, su recupero di Henrikh Mkhitaryan dalla ripresa del gioco ripartenza e assist di Lautaro Martinez per Edin Dzeko che di punta interrompe un digiuno che durava dal 18 gennaio (in Serie A dal 4 gennaio). Al 38′ la partita è già finita. La ripresa vede però l’Inter segnare altri tre gol, col Verona che non oppone resistenza. Su palla persa sulla trequarti Marcelo Brozovic serve Lautaro Martinez, scavetto e poker al 55′. Sei minuti dopo doppietta per Dzeko, un sinistro piazzato su lancio di Francesco Acerbi. Dati due minuti di recupero, inutili fino a un certo punto perché è proprio lì che Lautaro Martinez fa la sua doppietta (92′).

Video con gli highlights di Verona-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.