VIDEO – Inter, le cinque migliori partite del 2023: Milan-Inter 0-2

Riviviamo il 2023 dell’Inter attraverso le cinque migliori partite dell’anno. Oggi è il turno di Milan-Inter (0-2) del 10 maggio, semifinale di andata di Champions League.

SENZA STORIA – Lo sceneggiatore del 2023 nerazzurro non si accontenta di far disputare cinque derby di Milano, tra cui uno valido per la Supercoppa Italiana. Ma sceglie anche di far rivivere il brivido di vedere Inter e Milan contro in semifinale di Champions League, vent’anni dopo la prima e unica volta. Stavolta però le cose vanno diversamente dal 2003. Sia perché a passare sono i nerazzurri. Sia perché lo faranno in modo schiacciante, con un 3-0 complessivo senza storie. E tra le due sfide abbiamo scelto la prima, quella in cui l’Inter mostra tutto il suo predominio sul Milan. Chiudendo di fatto la gara (e la qualificazione alla finale) già nei primi dieci minuti. All’8′ i nerazzurri guadagnano un calcio d’angolo: in area Davide Calabria prova a schermare Edin Dzeko, ma è una sfida impari. Il bosniaco trova il modo di colpire ugualmente il pallone, firmando il vantaggio da pochi passi. E tre minuti dopo si sviluppa tutto lo show dell’Inter. Federico Dimarco conduce palla sulla sinistra, tracciando poi uno scarico centrale verso la lunetta dell’area. Lautaro Martinez si disinteressa del pallone, facendo un velo in favore di Henrikh Mkhitaryan, in arrivo dalle retrovie. Per l’armeno è un gioco da ragazzi inserirsi nell’area del Milan e scagliare in porta il gol del raddoppio. Un doppio colpo ravvicinato che manda al tappeto i rossoneri, e solo il VAR impedisce che il primo tempo si chiuda sul 3-0, annullando un rigore fischiato dall’arbitro Gil Manzano.

Video highlights di Milan-Inter (0-2) del 10 maggio 2023, dal canale YouTube del club nerazzurro

