Inter, non solo Lautaro: Dimarco e Dumfries risorse che mancano

Quando si parla degli infortuni dell’Inter si dovrebbe pensare anche agli esterni. Dimarco e Dumfries infatti sono due pedine fondamentali del gioco di Inzaghi.

ASSENTI INFLUENTI – La non brillante prestazione offensiva offerta dall’Inter contro il Genoa ha portato all’attenzione di tutti l’assenza di Lautaro Martinez. Diventata ancora più pesante e determinante di quanto non sembrasse già prima. Ma nel novero del gioco offensivo di Inzaghi non vanno sottovalutate anche le assenze sugli esterni. Perché Dimarco e Dumfries sono tra i principali fornitori di occasioni da gol della squadra. E quindi, in fondo, uno dei segreti del rendimento dello stesso argentino.

PRODUZIONE OFFENSIVA – Dimarco e Dumfries hanno messo insieme quattro e tre assist in questa stagione. Il che li mette al secondo e terzo posto della classifica dei passaggi vincenti dell’Inter. Ma il loro contributo effettivo in termini di rifinitura è anche superiore. Infatti l’italiano è primo per cross e l’olandese è terzo. Considerato però che al secondo posto c’è Calhanoglu e il suo dato nasce essenzialmente dai calci piazzati, significa che Dimarco e Dumfries sono i primi due per cross su azione della squadra. I primi due crossatori della squadra che sfrutta di più questo genere di passaggi in Serie A. Un motore fondamentale del gioco. Che abbina alla quantità anche la qualità.

SPINTA QUALITATIVA – Oltre che nel numero totale di assist infatti il contributo qualitativo si vede nei passaggi chiave. E anche qui, Dimarco è primo dell’Inter (e addirittura quinto in tutta la Serie A), con Dumfries terzo. Gli assist quindi non sono casuali o frutto di situazioni singolarmente fortunate, ma una conseguenza specifica della produzione generale dei due. Il gioco offensivo dell’Inter ha bisogno dei suoi esterni titolari per fluire al meglio.