VIDEO – Lazio-Cagliari 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Alla quattordicesima giornata di Serie A la Lazio vince con il risultato di 1-0 contro il Cagliari: di seguito il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.

SALVI – La Lazio vince alla quattordicesima giornata di Serie A contro il Cagliari con il risultato di 1-0. La partita si decide nel primo tempo, due episodi chiave decidono il successo biancoceleste. Pedro segna al minuto 8 su assist di Manuel Lazzari, sbloccando la serata della squadra di Maurizio Sarri. La partita si mette in discesa al 27′, quando l’arbitro viene richiamato dal Var per espellere Antoine Makoumbou per una trattenuta su Ciro Immobile in folata verso la porta protetta da Simone Scuffet. La Lazio dovrebbe avere vita più facile, ma la gara rimane bloccata sull’1-0. Nel secondo tempo Claudio Ranieri rivoluziona la squadra e va vicino al pareggio in più occasioni. Verso il 90′ Leonardo Pavoletti, entrato da due minuti per Matteo Prati, tira di testa trovando un autentico miracolo di Ivan Provedel. Poco dopo è Gaetano Oristanio, giocatore di proprietà dell’Inter, ad avere l’occasione per portare un punto al suo Cagliari. Lazzari sbaglia l’appoggio di testa, il numero 19 prova ad anticipare il portiere ma calcia fuori. La Lazio torna a vincere così dopo tre partite senza tre punti, sfortunato il Cagliari.

Video con gli highlights di Lazio-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.