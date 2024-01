VIDEO – Fiorentina-Inter 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Inter, posticipo della ventiduesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



DI NUOVO PRIMI! – Fiorentina-Inter 0-1 nel posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. L’Inter sfrutta alla perfezione il pareggio di sabato della Juventus e torna in testa a una settimana dal derby d’Italia. La Fiorentina si fa trovare scoperta più volte in avvio sul lato sinistro: la prima scappa Lautaro Martinez (su errore di Lucas Martinez Quarta) e calcia alto, la seconda Marcus Thuram cerca Carlos Augusto ma fa un miracolo Marco Davide Faraoni. Dal corner seguente calcia però Kristjan Asllani, pesca Lautaro Martinez sul primo palo e la girata è vincente: 0-1 al 14′. Poi comincia la serata super di Yann Sommer, che si oppone a un tiro di Giacomo Bonaventura destinato sotto la traversa. Nella ripresa l’Inter non riesce a chiudere il discorso, lasciando la partita in bilico. Rischia al 72′, quando su un cross Sommer e M’Bala Nzola vanno a contendere il pallone, il portiere respinge di pugno e l’attaccante cade a terra. Per il VAR Nzola ha anticipato Sommer, è quindi fallo e rigore. È rientrato Nicolas Gonzalez dopo l’infortunio, calcia lui malissimo e il portiere svizzero si riscatta bloccando addirittura il tiro. Con l’Inter che poi tiene e dà un dispiacere a tutti quelli che speravano in un passo falso.

FIORENTINA-INTER – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Fiorentina-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.