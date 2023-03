VIDEO – La Juventus gioca ancora a pallamano, l’Inter non reagisce | L’editoriale del direttore

Il video editoriale del lunedì del direttore di Inter-News.it, Riccardo Spignesi, non può che tornare su quanto avvenuto ieri contro la Juventus. Una partita persa – per la nona volta in ventisette giornate, troppe – complice anche l’ennesimo arbitraggio disarmante.

IL SOLITO SCANDALO – Inter-Juventus 0-1 è la nona sconfitta in ventisette giornate di Serie A, praticamente una partita su tre. Troppe, per quanto riguarda una squadra che aveva ben altre ambizioni e che voleva ben altra classifica. Però, ovviamente, oggi i conti bisogna farli sull’evidente errore arbitrale, sull’ennesimo scandalo pesantissimo dopo quello che era successo già due mesi e mezzo fa a Monza che ha deciso la partita. Che il gol di Filip Kostic sia viziato da un fallo di mano di Adrien Rabiot a inizio azione è abbastanza lampante. Le immagini lo mostrano, chi dice che non sono chiare o che non ce n’erano a sufficienza evidentemente non sta rispettando le persone, come ha detto giustamente Simone Inzaghi nel dopogara (vedi articolo). È ingiustificabile, inconcepibile e inaccettabile che in epoca VAR venga convalidato un gol del genere. Ma poi bisogna anche analizzare quello che ha detto il campo, nei centotré bruttissimi minuti di Inter-Juventus.

Per seguire l’intero editoriale del direttore di Inter-News.it guarda il video qui sotto, sulla Inter-News Web TV.

L’editoriale del direttore e non solo: tutte le info

