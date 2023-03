Sala: «Stadio, Milan a La Maura? Ad oggi percorso certo è questo»

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato dell’ipotesi nuovo stadio a La Maura per il Milan invece che di fronte al Meazza con l’Inter.

IPOTESI – Queste le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine della presentazione del libro dell’ex ministra Marianna Madia, Vite disuguali, all’Università Cattolica, commentando l’iniziativa di più di 3mila persone che ieri hanno organizzato una catena umana intorno all’ippodromo Snai La Maura per protestare contro la possibilità che sull’area si realizzi il nuovo stadio per il Milan. «Finché il Milan non viene da me e non mi porta un progetto – si legge su SportMediaset.it – non posso continuare a commentare ipotesi che non so se sono vere o non vere. Se il Milan ha altre idee li ascolterò, ma quando porteranno un progetto».

PERCORSO CERTO – Quindi il primo cittadino del capoluogo lombardo ha aggiunto. «Aspettiamo che il Milan venga perché ad oggi il percorso certo è quello per lo stadio di fronte al Meazza».