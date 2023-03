De Grandis: «Fallo di mano? Se Chiffi non interviene, il Var fatica»

Stefano De Grandis ha parlato a Sky Sport di tutto quanto accaduto nella serata di ieri a San Siro con il Derby d’Italia tra Inter e Juventus. Questo il suo pensiero. Specialmente in riferimento a tutte le polemiche scaturite dalla decisione presa da arbitro e Var sul fallo di mano in occasione del gol dei bianconeri (vedi articolo).

DECISIONE VAR − Stefano De Grandis ha parlato così a Sky Sport, nel programma “Il Calcio è servito”, di quanto accaduto nel Derby d’Italia tra Inter e Juventus: «Massimiliano Allegri viene spesso discusso ma sa leggere le partite. Al di là delle tante discussioni sul presunto fallo di mano, la Juventus ha vinto una partita in maniera meritata sull’inter. L’Inter ha perso nove volte in Serie A con squadre lontane dalle prime della classe. L’Inter fa bene nelle coppe. In Champions League ha eliminato Barcellona ai gironi e Porto agli ottavi, ma in Serie A sta soffrendo. Va in altalena, ha difficoltà. I giocatori nerazzurri non fanno superiorità numerica, non saltano l’uomo e vanno in difficoltà. Diventa difficile fare gol. Lo stop di petto di Dusan Vlahovic? Si aiuta ma se non lo vede l’arbitro Chiffi e il Var non ha certezza, allora non interviene. Quel braccio si avvicina e non è involontario ma se ne accorge solo Nicolò Barella. In più non c’è immediatezza con il gol e diventa complicato. Secondo me è fallo di mano ma capisco il Var che fa fatica a giudicare un’immagine non provante al 100%. Su Andrien Rabiot la palla sta andando di lato e non mi sembra netto, ma l’altro è proprio un gesto che fai per non far sfuggire il pallone».