VIDEO – Inter, l’orgoglio dei tifosi: in tanti lo stesso in Piazza Duomo

Per l’Inter non è una domenica felice, dopo aver perso la finale di Champions League col Manchester City. Ma stanotte, nonostante tutto, in tanti sono andati in piazza Duomo: ecco il video.

CELEBRAZIONI SFUMATE – Erano comunque in migliaia stanotte in piazza Duomo a Milano, per rendere omaggio all’Inter pur avendo perso la finale di Champions League col Manchester City. Certo, non ci sono stati festeggiamenti come si sperava, ma cori e addirittura fuochi d’artificio non sono mancati. Con la voglia di ringraziare lo stesso la squadra per quanto fatto ieri sera a Istanbul. Non a caso c’erano anche dei tifosi presenti in aeroporto al momento del rientro dalla Turchia (vedi articolo). E la speranza che questa finale non sia un caso isolato.

Questo il video con i tifosi dell’Inter in piazza Duomo a Milano, raccolto da Sky Sport.