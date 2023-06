Inter tornata in Italia dopo la finale: in aeroporto tifosi ad attenderla

L’Inter è tornata da Istanbul stamattina all’alba, dopo l’amarissima finale di Champions League persa 1-0 contro il Manchester City. C’erano anche dei tifosi ad accogliere la squadra di Inzaghi in aeroporto.

IL SALUTO – All’alba di oggi l’Inter ha fatto ritorno in Italia da Istanbul, dopo la finale di Champions League. Pur avendo perso 1-0 contro il Manchester City, alcuni tifosi si sono presentati lo stesso all’aeroporto di Milano Malpensa per attendere la squadra e ringraziarla per quanto fatto in stagione. Fra i primi a uscire il presidente Steven Zhang e gli argentini Joaquin Correa e Lautaro Martinez. L’AD Sport Giuseppe Marotta, invece, ha ringraziato i tifosi dell’Inter presenti per il supporto. Sui volti, ovviamente, la delusione per il mancato trionfo a Istanbul nella partita dell’anno. Ora per la squadra il rompete le righe, fra qualche settimana (ai primi di luglio) il raduno per iniziare la nuova stagione. Ma non sarà la stessa Inter, con alcuni come Milan Skriniar destinati all’addio.