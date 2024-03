VIDEO – Atletico Madrid-Inter, obiettivo quarti di finale! | Inter Chat LIVE

IN VIDEO − Inter Chat, format pensato per commentare tutte le notizie nerazzurre di giornata e uno spazio in cui sarete voi i protagonisti con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. Tema di giornata l’arrivo dei nerazzurri in Spagna, dove mercoledì 13 marzo affronteranno l’Atletico Madrid per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Tutto questo e molto altro nella nostra diretta dove vi aspettano Romina Sorbelli in compagnia dei redattori Giulio Di Cienzo e Filippo Miosi.

Inter Chat LIVE: tutte le info