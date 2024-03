Cesari: «Inter, l’Atletico Madrid non perderà le caratteristiche del suo allenatore»

Graziano Cesari non ha dubbi sul tipo di partita che vedremo domani in Atletico Madrid-Inter. E, su Sport Mediaset, si sofferma in particolar modo sulle caratteristiche da allenatore di Diego Simeone.

CARATTERISTICHE – Si avvicina Atletico Madrid-Inter e in tanti si chiedono il tipo di partita che vedremo domani sera. Questo il pensiero a riguardo dell’ex arbitro Graziano Cesari: «Non credo che l’Atletico Madrid perderà le proprie caratteristiche principali, quelle che trasmette l’allenatore. C’è poi da recuperare un risultato che, non dimentichiamo, è favorevole all’Inter. Parliamo in ogni caso di un allenatore che, non si sa come mai, sa portare sempre la sua squadra ai vertici mondiali».