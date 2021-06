Young incoraggia Eriksen: «Ti prego fratello, ti prego!»

Sono minuti di puro terrore e spavento quelli vissuti da tutti gli appassionati di calcio e non solo, dopo quanto successo in Danimarca-Finlandia di Euro 2020 con il grave malore per Christian Eriksen (vedi articolo). Il compagno all’Inter Ashley Young ha voluto mandargli il suo sostegno con un tweet.

SOSTEGNO – Si continua a pregare e a sperare per le condizioni di Christian Eriksen, vittima di un grave malore durante la partita Danimarca-Finlandia di Euro 2020. Oltre ad Achraf Hakimi (vedi articolo), anche Ashley Young ha voluto sostenere il compagno di squadra all’Inter con un tweet: «Ti prego fratello, ti prego» le parole dell’esterno inglese. Forza Chris.

PLEASE BRO PLEASE🙏🏾❤️🇩🇰 — Ashley Young (@youngy18) June 12, 2021