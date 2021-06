Hakimi prega per Eriksen: «Ti auguro tutta la forza possibile»

Sono momenti di attesa per le notizie che, si spera positive, arriveranno da Copenaghen sulle condizioni di salute di Eriksen, svenuto in campo in Danimarca-Finlandia. Da Rabat, dove deve giocare col Marocco, arriva il messaggio di Hakimi. Di seguito i suoi post su Twitter.

UNA PREGHIERA – Achraf Hakimi dovrebbe giocare alle 21 a Rabat in amichevole col Marocco, contro il Burkina Faso. Dopo quanto accaduto a Christian Eriksen, che ha avuto un malore in campo ed è stato portato fuori dopo diversi tentativi di rianimazione, il giocatore dell’Inter gli ha mandato un messaggio. “Sotto shock per la notizia ricevuta. Ti invio tutta la mia forza e le mie preghiere per te. Per favore, Eriksen”, il messaggio di Hakimi da Twitter.

Shocked with the news received, I send you a lot of strength and my prayers for you 🙏🏾💔😞😭 #prayforyou #comeonEriksen — achrafhakimi (@AchrafHakimi) June 12, 2021