VIDEO – Sanchez, gol in extremis che vale il pari. Rivedi le immagini

L’Inter ha sprecato una grande occasione ieri contro il Torino. L’1-1 maturato al termine dei 90 minuti con il gol di Alexis Sanchez nel recupero conta poco. E’ stata evitata la sconfitta sì, ma ora il Milan ha allungato. Intanto ecco il video del gol dell’1-1.

VIDEO – L’Inter doveva vincere contro il Torino ma non ci è riuscita. I nerazzurri sono ora terzi in classifica con una partita in meno e ieri il punticino portato a casa da Torino serve a poco. Intanto però, l’Inter ha postato sui social il gol di Sanchez.

Un gol bello per come è stato costruito con la giocata geniale di Dzeko per Sanchez. Però, non è bastato.