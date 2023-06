VIDEO – Inter, gol della stagione: secondo round di ottavi. Le sfide

Al via il secondo round di ottavi in casa Inter per la scelta finale del gol della stagione 2022/2023. Le sfide.

GOAL OF THE SEASON – PRIMA SFIDA – La prima sfida del secondo round di ottavi è tra Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Il gol del primo lo ha segnato contro il Verona. Quello del secondo è invece lo ha realizzato contro l’Udinese.

SECONDA SFIDA – La seconda sfida vede a confronto la rete di Nicolò Barella contro la Cremonese e quella di Federico Dimarco contro il Bologna.

TERZA SFIDA – La terza sfida è tra il gol di Lautaro Martinez contro il Barcellona e quello di Romelu Lukaku contro il Sassuolo.

QUARTA SFIDA – L’ultima sfida di oggi è tra il gol di Edin Dzeko contro il Milan e quello di Beatrice Merlo contro la Juventus Women.

A seguire i tweet con i video, pubblicati dall’Inter su Twitter, con le sfide tra splendide reti segnati da giocatori nerazzurri.

CALHANOGLU-MKHITARYAN – La sfida tra il gol del turco contro il Verona e quella dell’armeno contro l’Udinese.

Dopo le votazioni di ieri, inizia il secondo round di ottavi del @LeoVegas_News GOAL OF THE SEASON 🔥 Votate il vostro preferito:

1️⃣Calhanoglu 🆚 Verona#ForzaInter #GOTS pic.twitter.com/N9H5eXzuhK — Inter (@Inter) June 20, 2023

BARELLA-DIMARCO – La sfida tra il gol del centrocampista contro la Cremonese e quello dell’esterno contro il Bologna.

LAUTARO MARTINEZ-LUKAKU – La sfida tra la rete dell’argentino contro il Barcellona e quella del belga contro il Sassuolo.

DZEKO-MERLO – La sfida tra il gol di Dzeko contro il Milan e quello di Merlo contro la Juventus Women.

Gol nel Derby di Milano o gol nel Derby d’Italia?

Ecco l’ultimo ottavo di finale del @leovegas_news GOAL OF THE SEASON ⬇️ 1️⃣ Dzeko 🆚 Milan#ForzaInter #GOTS pic.twitter.com/tfUoAKJe8w — Inter (@Inter) June 20, 2023

Fonte: Twitter Inter