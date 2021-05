Sensi riconoscente con Conte: «Grazie per questi due anni insieme»

Stefano Sensi si unisce ai saluti dei giocatori dell’Inter per Antonio Conte. Ecco il messaggio del centrocampista italiano.

RICONOSCENZA – Stefano Sensi deve molto ad Antonio Conte. Nei primi mesi all’Inter, insieme, il centrocampista ha vissuto il miglior momento della sua carriera. Ma l’apprezzamento del tecnico per il folletto azzurro parte dal ritiro estivo, quando Conte disse che Sensi “vedeva” il calcio. Purtroppo, sia lui sia i tifosi dovettero accontentarsi di quella visione solo per un mese scarso, prima che la via crucis degli infortuni iniziasse. 40 presenze e 3 reti per il centrocampista sotto la guida di Conte, oltre – ovviamente – al diciannovesimo Scudetto. Ecco il suo saluto per l’ormai ex tecnico nerazzurro: “Grazie per questi due anni vissuti insieme”.

