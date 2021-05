Inzaghi conferma l’addio alla Lazio: il suo saluto ai tifosi biancocelesti

Simone Inzaghi conferma il suo addio alla Lazio, dopo il mancato rinnovo e l’accettazione della proposta dell’Inter. Ecco le sue parole ai tifosi biancocelesti.

ADDIO A ROMA – Ormai è questione di ore prima che arrivi l’ufficialità di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell’Inter. Secondo quanto riporta “RTL 102.5”, il tecnico avrebbe salutato in serata i tifosi della Lazio. Queste le sue parole: “Con grande emozione voglio informarvi che il 30 giugno si concluderà la mia meravigliosa avventura con la Lazio”. Inzaghi lascia così il club della Capitale dopo più di cinque stagioni come tecnico della Prima squadra, in ci sono arrivati tre trofei, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Ora si attende solo la sua firma sul contratto con l’Inter.