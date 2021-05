Sconcerti: «Conte? Lascia la nave che affonda. Situazione Inter segnata»

Mario Sconcerti si scaglia contro le modalità di separazione tra l’Inter e Antonio Conte. E vede con negatività il futuro nerazzurro. Ecco le sue parole a “TMW Radio”.

PESSIMO COMANDANTE – L’addio tra Antonio Conte e l’Inter non è piaciuto a Mario Sconcerti. Ecco l’opinione del giornalista: «Conte aveva un contratto di un altro anno. Quando fai un contratto di tre anni è sempre una scommessa, sono centoventi partite di campionato, è un periodo lungo. Ti assumi la responsabilità di guidare la squadra al meglio. Se dopo due anni te ne vuoi andare, lasci la nave, prendi la porta e te ne vai. Discutere per essere pagati per andarsene, quando sei tu che violi un contratto, non è giusto. Vuol dire che non sei uno che hai avuto a cuore il tuo lavoro. Quando un comandante prende soldi per lasciare la nave che affonda, non è un buon comandante».

FUTURO – E Sconcerti continua a non vedere la luce nel tunnel del futuro dell’Inter. Ecco le sue parole sul destino della società: «Credo che in questi tre anni Zhang cercherà di pagare il prestito, anche se sarà estremamente difficile, per evitare di perderla con una minusvalenza, a un terzo del valore. Zhang sta combattendo per la sua plusvalenza, poi cercherà di venderla. La situazione dell’Inter è segnata, gli Zhang condannano l’Inter ad autofinanziarsi. Se non puoi attingere ad aumenti di capitale ma hai solo prestiti da rimborsare, non ce la fai».