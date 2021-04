Sensi porta ordine in Inter-Verona e guarda avanti dopo i tre punti

Stefano Sensi esulta dopo la vittoria dell’Inter contro il Verona. Il centrocampista nerazzurro vede avvicinarsi l’obiettivo finale.

ALTRO PASSO – Stefano Sensi entra solo nel secondo tempo di Inter-Verona, ma gioca una buona partita. Minuti importanti per il centrocampista nerazzurro, che ancora non riesce a tornare ai livelli prima degli infortuni. Tuttavia, al termine della gara si unisce al coro dei compagni per i tre punti di oggi. Con la vittoria sul Verona, l’Inter vola a +14 in classifica, in attesa di Lazio-Milan di domani. E il numero 12 esulta tramite i social. Ecco il suo post su Instagram:

