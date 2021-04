Lautaro Martinez: «Tre punti importantissimi. Continuare a lavorare»

Lautaro Martinez rimane ancora a secco in Inter-Verona (vedi report). Ma questo non gli impedisce di esultare al termine della vittoria che vale il +14 in classifica.

FURORE – Solita partita di grande intensità per Lautaro Martinez in Inter-Verona. E alla fine della partita non conta che il Toro non abbia segnato: vale solo l’1-0, deciso da Matteo Darmian. La vittoria sul Verona porta l’Inter momentaneamente a +14 in classifica, in attesa di Lazio-Milan di domani. E quindi i nerazzurri possono concentrarsi sull’esultare per un altro passo avanti verso l’obiettivo. Ecco le dichiarazioni su Instagram del numero 10: “3 punti importantissimi. Dobbiamo continuare a lavorare!!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lautaro Javier Martinez (@lautaromartinez)