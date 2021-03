Ranocchia scalpita in allenamento in vista di Torino-Inter: Â«Tiro al volo!Â»

Ranocchia scalpita in allenamento in vista di Torino-Inter:...

Ranocchia scalpita in allenamento in vista di Torino-Inter: «Tiro al volo!»

Andrea Ranocchia Inter

Andrea Ranocchia ultimamente è molto attivo sui suoi canali social, dove spesso mostra le immagini dell’allenamento, a testimonianza del suo duro lavoro per farsi trovare sempre pronto. Anche in vista di Torino-Inter.

SEMPRE PRONTO – Andrea Ranocchia vuole farsi trovare sempre pronto. Anche per Torino-Inter. Difficilmente il difensore umbro scenderà in campo domenica, ma ciò non toglie tutto il suo solito e grande impegno in allenamento. E proprio dopo la seduta di oggi il giocatore ha pubblicato una foto che lo ritrae pronto per un grande gesto balistico: «Al volo!».