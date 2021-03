Inter, 5-1 contro Nicola: un trend positivo da prolungare

Davide Nicola Torino

Domenica l’Inter ritroverà di fronte a sé Davide Nicola per la sesta volta, come allenatore. L’obiettivo è prolungare il trend positivo.

CINQUE VITTORIE – Domenica alle 15 si disputerà Torino-Inter, valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Ciò significa che Davide Nicola affronterà i nerazzurri per la settima volta, nella sua carriera da allenatore. E il ruolino è tutt’altro che favorevole al tecnico, che ha visto i nerazzurri uscire trionfanti per cinque volte su sei. La prima volta risale alla stagione 2013/14, un 2-0 molto semplice contro il Livorno alla dodicesima giornata. Seguono tre sfide a cavallo tra il 2016 e il 2017, sempre con Nicola sulla panchina del Crotone. La prima, il 6 novembre 2016 a San Siro, finisce 3-0 per l’Inter (in gol anche Ivan Perisic, che apre le danze). Le altre due si giocano in Calabria, con esiti diversi: il 9 aprile 2017 vince clamorosamente il Crotone, imponendosi 2-1. Ma dopo pochi mesi (16 settembre 2017) l’Inter si vendica, vincendo 0-2 con reti di Milan Skriniar e ancora Perisic. Si passa poi al 15 dicembre 2018, quando Nicola siede sulla panchina dell’Udinese, ma esce da San Siro sconfitto grazie a un rigore di Mauro Icardi. Infine, l’ultima volta risale allo scorso 25 luglio, quando i nerazzurri battono il Genoa di Nicola 0-3 (doppietta di Romelu Lukaku).

TECNICI CONTRO – E anche il bilancio di Antonio Conte contro Nicola è positivo, esattamente come quello dell’Inter. Le sfide sono appena due, e l’ultima è quella appena citata (Genoa-Inter 0-3). La prima invece è sempre una vittoria esterna del tecnico nerazzurro, ma risale alla stagione 2013/14. Conte allenava la Juventus, e passò agilmente in casa del Livorno, vincendo 0-2. Un doppio trend, quello dell’Inter e Conte contro Nicola, che domenica dovrà trovare il suo proseguimento.