Ranocchia dopo Atalanta-Inter guarda oltre: “82 punti, ora Europa League”

Ranocchia non è sceso in campo in Atalanta-Inter, ma ha voluto lo stesso festeggiare la vittoria e il secondo posto. Il difensore, con un post dal suo profilo ufficiale Twitter, ha fatto notare il risultato finale in classifica e si è subito proiettato sull’Europa League: mercoledì c’è il Getafe.

OBIETTIVO CHE ARRIVA – “Vittoria e 82 punti! Ora l’Europa League! Forza Inter“. Questo il messaggio con cui Andrea Ranocchia ha festeggiato, tramite Twitter, la vittoria di questa sera per 0-2 contro l’Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo.