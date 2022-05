Il Milan risponde all’Inter: «Avversari straordinari, alla prossima stagione»

Il Milan si è laureato campione d’Italia vincendo a Sassuolo. Inutile la vittoria con lo stesso risultato (3-0) dell’Inter in casa contro la Sampdoria. Rispetto tra le due società, ai complimenti della Beneamata (vedi articolo) ecco la risposta dei cugini

REPLICA − Duello appassionante e in ballo fino all’ultima giornata tra Inter e Milan. Alla fine, hanno prevalso i rossoneri che vincendo 0-3 sul campo del Sassuolo hanno festeggiato il 19esimo tricolore della loro storia. In contemporanea, la squadra di Inzaghi non ha badato a spese demolendo la Sampdoria con lo stesso risultato. Dopo i complimenti social del club nerazzurro, è arrivata la pronta risposta dei cugini: «Grazie Inter, siete stati degli avversari straordinari. Alla prossima stagione!».

Grazie @Inter, siete stati degli avversari straordinari. Alla prossima stagione! https://t.co/VrFknLwSZ2 — AC Milan (@acmilan) May 22, 2022

L’Inter è stata raggiunta nell’albo d’oro dei Scudetti proprio a quota 19.