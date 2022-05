Il Monza in finale playoff Serie B: fuori il Brescia. Festa Pirola e Di Gregorio

Il Monza vince la gara di ritorno contro il Brescia con lo stesso risultato: 2-1. La squadra dell’ex presidente del Milan Berlusconi è in finale playoff. Soddisfazione per i proprietà Inter Di Gregorio e Pirola

FINALE − Il Monza è in finale Playoff Serie B con il Pisa. I biancorossi si sbarazzano del Brescia con un doppio 2-1 tra andata e ritorno. Match del Brianteo che parte in salita per la squadra di Stroppa a causa del gol di Tramoni. Ma nella ripresa, grande reazione prima con Mancuso e poi con D’Alessandro. Festeggiano, dunque, due giocatori di proprietà dell’Inter: Michele Di Gregorio e Lorenzo Pirola. L’estremo difensore potrà giocarsi la finale con Pisa per salire in Serie A.