Lukaku, l’Inter si complimenta: «Re di Milano e della Serie A»

Dopo l’annuncio da parte della Lega Serie A della vittoria da parte di Romelu Lukaku del titolo di miglior giocatore del campionato 2020-2021 (vedi articolo), è arrivato anche il tweet di celebrazione da parte della pagina ufficiale dell’Inter.

IL MIGLIORE – Con le sue prestazioni, i suoi gol e i suoi assist, Romelu Lukaku è stato il vero trascinatore dell’Inter campione d’Italia. Un premio meritato, dunque, quello di Miglior giocatore in assoluto della Serie A 2020-2021. Celebrato anche dalla pagina Twitter ufficiale della società nerazzurra: «Il Re di Milano e il Re della Serie A». Ricordando anche lo scambio di battute tra il belga e Zlatan Ibrahimovic… (vedi articolo).

The King of Milano and the King of Serie A 👑 https://t.co/PGinX7xSfm

— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) May 31, 2021