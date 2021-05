Emerson Royal, non solo Inter: altre tre squadre su di lui. Una italiana

Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, giornale sportivo spagnolo vicino agli ambienti del Barcellona, i blaugrana potrebbero cedere Emerson Royal per cercare di migliorare la difficile situazione economica del club. Non solo l’Inter su di lui (vedi articolo), ma anche altri tre club. Tra cui uno italiano.

CONCORRENZA – In caso di uscita di Achraf Hakimi, l’Inter avrebbe già individuato in Emerson Royal il suo sostituto. Il Barcellona ha versato 9 milioni di euro al Betis Siviglia per controriscattare il giocatore, che potrebbe tornare utile ai blaugrana per effettuare una plusvalenza utile a risanare parzialmente le casse in rosso del club. La richiesta si aggira sui 25 milioni di euro, ma i nerazzurri non sono l’unica squadra su di lui. Stando alle notizie che arrivano dalla Spagna, infatti, l’interesse sarebbe alto anche da parte di Bayern Monaco, Arsenal ma anche Milan.