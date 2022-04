Inter trionfa sul Milan, anche Thohir festeggia: «Siamo in finale!»

L’Inter ha battuto nettamente il Milan per 3-0 conquistando la finale di Coppa Italia. Anche Erick Thohir, attraverso il suo account di Twitter, festeggia per il risultato ottenuto dalla squadra nerazzurra

TRIONFO – L’Inter ha conquistato la finale di Coppa Italia con una netta vittoria sui rivali cittadini del Milan. Un trionfo a tinte nerazzurre che fa felici i tifosi. Non fa eccezione l’ex presidente nerazzurro Erick Thohir che, attraverso il suo account di Twitter, festeggia per il traguardo raggiunto dalla squadra di Inzaghi: «Siamo in finale!» scrive Thohir, dimostrando ancora un forte legame con l’Inter. Di seguito il suo post

Fonte: Erick Thohir – Twitter