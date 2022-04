Il Vate Nerazzurro sbarca (di nuovo) in TV ma per le truffe sull’Inter e non solo

Il Vate Nerazzurro è un personaggio che, a quanto pare, se lo conosci… lo eviti. Purtroppo, però, sul web non è così difficile cadere in tentazione e quindi in trappola. E sul truffatore, che da anni infanga anche il nome dell’Inter per via delle sue attività illegali, continuano le indagini. Stavolta tocca intervenire addirittura alla TV di Stato con un servizio dedicato

TRUFFE ONLINE – Appuntamento da non perdere per tutti i tifosi dell’Inter quello di stasera in TV. Il palinsesto della nota trasmissione “Chi l’ha visto?” su Rai 3, in prima serata (a partire dalle ore 21:20, ndr), prevede un servizio sull’altrettanto noto Aldo Virginio Rotolo, un truffatore di lunga data. Da anni specializzato in truffe online. Cosa c’entra l’Inter in tutto ciò? Il fatto che adesso sia conosciuto con il nome “Il Vate Nerazzurro” (ma sono tante i nomi e le personalità avute in precedenza sul web, ndr), ovviamente. Di conseguenza, la maggior parte delle sue truffe riguarda i tifosi nerazzurri. E non solo semplici tifosi sprovveduti, a quanto pare…

Viaggio alla scoperta del Vate Nerazzurro

LIVE FROM BERLIN – Come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, tra le tante truffe di Rotolo anche la vendita di – inesistenti – biglietti per le partite di calcio. E non si tratta della sua prima volta in TV (in passato è stato visto anche a “Le Iene” su Italia 1, ndr). Archiviata Inter-Milan (recupera qui tutti i contenuti, ndr), l’appuntamento odierno per i tifosi nerazzurri non è (solo) con Juventus-Fiorentina di Coppa Italia (vedi articolo). Ricordiamo che, per restare aggiornati sull’Inter, basta evitare determinati personaggi e fidarsi solo di chi fa informazione per mestiere. Invece, per restare aggiornati e aprire gli occhi sulle truffe del sedicente “Vate interista”, basterà sintonizzarsi stasera su Rai 3. E non, ovviamente, sul suo canale YouTube in diretta da Berlino, da dove – a quanto pare – per il momento avvengono le truffe 2.0. Prima della nuova fuga firmata “Il Vate Nerazzurro” e magari di un nuovo pseudonimo, probabilmente…