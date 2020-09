Hakimi, gioia dopo Inter-Fiorentina: “Prima partita, prima vittoria!”

Achraf Hakimi Inter-Pisa

Achraf Hakimi esprime tutta la sua soddisfazione dopo la vittoria in Inter-Fiorentina. All’esordio in maglia nerazzurra, l’esterno ha trovato l’assist per il momentaneo 3-3 di Romelu Lukaku.

ESORDIO – Prima partita per i nerazzurri del 2020-2021, prima partita in squadra anche per Achraf Hakimi. Proprio l’esterno è stato uno degli artefici della rimonta in Inter-Fiorentina, con un bellissimo assist per il 3-3 di Romelu Lukaku. Attraverso i suoi canali social ufficiali, il giocatore ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione: “Prima partita, prima vittoria. Avanti così ragazzi!”.