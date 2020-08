Godin chiarissimo prima di Inter-Shakhtar Donetsk: “Siamo pronti!”

Godin è uno dei probabili titolari per Inter-Shakhtar Donetsk di lunedì sera (qui le ultime sulle formazioni). Il difensore uruguayano, dopo l’allenamento di oggi all’Arena Sport Park di Dusseldorf, ha utilizzato il suo account ufficiale Instagram per caricare in vista della semifinale di Europa League.

IL NUOVO LEADER – Dopo una stagione con tante critiche (molte eccessive) Diego Godin ha mostrato tutto il suo valore e la sua leadership nelle ultime settimane. Il difensore uruguayano, a quarantotto ore da Inter-Shakhtar Donetsk, utilizza soltanto due parole per presentare la semifinale di Europa League. Ma bastano queste per capire come si sente: “Siamo pronti!!!”