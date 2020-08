Inter-Shakhtar, pochi dubbi di formazione. Due assi dalla panchina – Sky

Inter-Shakhtar Donetsk inizierà fra poco più di quarantotto ore. Andrea Paventi, in collegamento da Dusseldorf per il prepartita di Manchester City-Lione su Sky Sport, ha parlato delle ultime di formazione. Per Conte pochi dubbi e ci sono poi due armi dalla panchina, nonostante l’infortunio di Sanchez che priverà di una certezza in attacco.

LE ULTIME – Inter-Shakhtar Donetsk è in programma lunedì alle ore 21. Domani è prevista la rifinitura alla Dusseldorf Arena, lo stadio che ospiterà la semifinale, ma intanto Andrea Paventi fa sapere che Antonio Conte ha deciso come affrontare il match: «L’Inter è molto attenta e concentrata. Non ci sono grandi dubbi di formazione (possibile sia confermata quella delle ultime tre, ndr), dicono che potrebbe esserci Stefano Sensi a gara in corso. Ha recuperato dall’infortunio e potrebbe essere utile negli ultimi quindici o venti minuti. Christian Eriksen potrebbe non essere titolare neanche lunedì, però oggi nelle prove di tiro ha dimostrato la capacità di essere decisivo vicino alla porta e di innescare gli attaccanti. Anche lui è una soluzione a gara in corso, sperando per Conte che Romelu Lukaku sia quello visto nelle ultime partite e che Lautaro Martinez trovi il suo primo gol in Europa League».