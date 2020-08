Alan Patrick: “Lo Shakhtar Donetsk non cambia stile di gioco. Inter diversa”

Condividi questo articolo

Alan Patrick è uno dei tanti brasiliani dello Shakhtar Donetsk, nonché fra i probabili titolari per la partita di lunedì con l’Inter. A due giorni dalla semifinale di Europa League ha parlato all’UEFA di cosa si aspetta dal match di Dusseldorf.

PREPARAZIONE IN CORSO – Alan Patrick segnala come l’Inter abbia differenze rispetto agli standard ucraini: «Loro giocano con il 3-5-2, che è diverso rispetto agli avversari che di solito incontriamo. Ma, ovviamente, non dobbiamo cambiare schema dall’avere molto possesso palla, che è una caratteristica dello Shakhtar Donetsk. Dobbiamo provare e imporre il nostro stile di gioco. Sappiamo che sono degli avversari molto bravi e duri. Ma, come ho detto, dobbiamo mantenere il nostro stile ed essere noi stessi. Poi, ovviamente, ci saranno altre idee dopo aver analizzato l’Inter: dobbiamo provare a colpire nei loro punti deboli».

OBIETTIVO EUROPA – Lo Shakhtar Donetsk ha vinto l’ultima edizione della Coppa UEFA, nella stagione 2008-2009, prima che il torneo diventasse l’attuale Europa League. Alan Patrick si augura di bissare il titolo: «Questo è l’obiettivo che tutti stiamo seguendo. Abbiamo questa chance adesso ed è fisso nella nostra testa. Ma ci siamo preparati per arrivare qui, uno step alla volta. Questo è un altro passo successivo, perciò credo che si possa ufficialmente conquistare un posto nella storia del club vincendo il secondo trofeo europeo della società».

Fonte: Shakhtar.com